Кирьяков: «В субботу приблизительно можно будет понять, будет ли конкуренция со стороны «Локомотива» для «Зенита»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Как таковых ожиданий от этой встречи особо и нет. Понятно, что у всех сейчас не самое лучшее настроение после чемпионата Европы. Поэтому ажиотаж вряд ли ожидается. Интересно, в какой форме находится и одна, и вторая команда. Приблизительно можно будет понять, будет ли конкуренция со стороны «Локомотива» для «Зенита» в предстоящем сезоне. В этом есть небольшая интрига. Суперкубок - не самый престижный титул, но все-таки титул. Естественно, ещё одна строчка в клубную историю - это достаточный аргумент, чтобы постараться выиграть этот Суперкубок. Но не думаю, что искры будут лететь, глаза гореть и кровь из носу командам нужна будет победа, такого антуража не будет.

Конечно, команды будут играть на победу. Как я уже сказал, это титул, хоть и не самый престижный. Но вряд ли они будут выкладываться на сто процентов. Этот матч, может быть, позволит что-то доработать в тактическом плане, поэкспериментировать с составом, дать возможность сыграть молодым, пусть не сначала, но в процессе матча им можно дать шанс. Думаю, это мы увидим», - сказал Кирьяков.