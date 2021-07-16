Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Кирьяков: «В субботу приблизительно можно будет понять, будет ли конкуренция со стороны «Локомотива» для «Зенита»

16 Июля 2021, 20:32,

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Как таковых ожиданий от этой встречи особо и нет. Понятно, что у всех сейчас не самое лучшее настроение после чемпионата Европы. Поэтому ажиотаж вряд ли ожидается. Интересно, в какой форме находится и одна, и вторая команда. Приблизительно можно будет понять, будет ли конкуренция со стороны «Локомотива» для «Зенита» в предстоящем сезоне. В этом есть небольшая интрига. Суперкубок - не самый престижный титул, но все-таки титул. Естественно, ещё одна строчка в клубную историю - это достаточный аргумент, чтобы постараться выиграть этот Суперкубок. Но не думаю, что искры будут лететь, глаза гореть и кровь из носу командам нужна будет победа, такого антуража не будет.

Конечно, команды будут играть на победу. Как я уже сказал, это титул, хоть и не самый престижный. Но вряд ли они будут выкладываться на сто процентов. Этот матч, может быть, позволит что-то доработать в тактическом плане, поэкспериментировать с составом, дать возможность сыграть молодым, пусть не сначала, но в процессе матча им можно дать шанс. Думаю, это мы увидим», - сказал Кирьяков.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Сергей Кирьяков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
«Барселона» и «Атлетико» обсуждают громкий обмен
«Барселона» и «Атлетико» обсуждают громкий обмен


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола