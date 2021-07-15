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Николич: В «Локомотиве» все здоровы, кроме Зе Луиша

15 Июля 2021, 21:29,

Рулевой московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал кадровую ситуацию в команде перед стартом нового сезона в интервью пресс-службе клуба.

По словам Николича, в клубе все готовы к старту новой кампании РПЛ кроме Зе Луиша, получившего травму 2-3 недели назад. Тренер также подчеркнул цели команды на новый сезон, отметив, что в клубе хотят побеждать в каждом матче и достигать наиболее высоких результатов.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги «Локомотив» занял третью позицию. Команда выступит в новом розыгрыше Лиги Европы.

Новый сезон «Локомотив» начнет дуэлью за Суперкубок России с чемпионом страны – питерским «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Зе Луиш, Марко Николич, Суперкубок России
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Комментарии (1)
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779
15 Июля 2021, 21:49

Зе косит.)))

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