Николич: В «Локомотиве» все здоровы, кроме Зе Луиша

Рулевой московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал кадровую ситуацию в команде перед стартом нового сезона в интервью пресс-службе клуба.

По словам Николича, в клубе все готовы к старту новой кампании РПЛ кроме Зе Луиша, получившего травму 2-3 недели назад. Тренер также подчеркнул цели команды на новый сезон, отметив, что в клубе хотят побеждать в каждом матче и достигать наиболее высоких результатов.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги «Локомотив» занял третью позицию. Команда выступит в новом розыгрыше Лиги Европы.

Новый сезон «Локомотив» начнет дуэлью за Суперкубок России с чемпионом страны – питерским «Зенитом».