Николич: В «Локомотиве» все здоровы, кроме Зе Луиша

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15 Июля 2021, 21:29,
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Рулевой московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал кадровую ситуацию в команде перед стартом нового сезона в интервью пресс-службе клуба.
По словам Николича, в клубе все готовы к старту новой кампании РПЛ кроме Зе Луиша, получившего травму 2-3 недели назад. Тренер также подчеркнул цели команды на новый сезон, отметив, что в клубе хотят побеждать в каждом матче и достигать наиболее высоких результатов.
В прошлом сезоне российской Премьер-лиги «Локомотив» занял третью позицию. Команда выступит в новом розыгрыше Лиги Европы.
Новый сезон «Локомотив» начнет дуэлью за Суперкубок России с чемпионом страны – питерским «Зенитом».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Зенит, Локомотив Москва, Зе Луиш, Марко Николич, Суперкубок России
Зе косит.)))