​Дзюба в запасе: «Зенит» и «Локомотив» объявили составы на матч за Суперкубок

В субботу вечером старт новому футбольному сезону в России дадут «Зенит» и «Локомотив», которые схлестнутся в битве за Суперкубок страны.

Сергей Семак принял решение включить в стартовый состав «Зенита» следующих футболистов: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Оздоев, Вендел, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун.

Стоит сказать, что Артём Дзюба начнёт игру на скамейке для запасных.

Марко Николич, в свою очередь, доверился следующим одиннадцати исполнителям: Гилерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Куликов, Крыховяк, Смолов, Жемалетдинов, Камано.

Арбитр Павел Кукуян даст стартовый свисток на поле стадиона в Калининграде в 7 часов вечера по московскому времени. Следить за поединком в текстовом режиме можно будет на страницах портала LiveResult в подробной трансляции.