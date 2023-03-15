Алдонин: «В этот раз «Крылья Советов» дадут бой ЦСКА»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Кубка России, в котором «красно-синие» встретятся с «Крыльями Советов».

По мнению Алдонина, предстоящая встреча будет отличаться от той, которая прошла между этими командами в рамках 19-го тура РПЛ. Напомним, та игра завершилась убедительной победой ЦСКА со счётом 4:0.

«ЦСКА будет непросто настроиться на этот матч после крупной победы. У «Крыльев» будет совсем другой настрой — реваншистские настроения никто не отменял», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Матч «Крылья Советов» — ЦСКА состоится сегодня, 15 марта. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.