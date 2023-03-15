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Кубок России

Писарский: «Извиняюсь перед Бейлом за офсайд»

15 Марта 2023 • 20:34 Комментировать
Крылья Советов
2:2
ЦСКА Москва
окончен

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался после матча 1/2 финала Кубка России с ЦСКА (2:2).

«Обидно, что не выиграли сегодня. Игра получилась тяжелой, но мы наиграли на ничью. Когда Бейл забивал гол, я предполагал, что может быть офсайд — справа от меня никого не было. Извиняюсь перед Бейлом», — передает слова Писарского «Чемпионат».

В предстоящем 20-м туре Российской премьер-лиги «Крылья Советов» примут на своем поле «Ахмат». Встреча состоится в воскресенье, 19 марта. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

Ответная игра самарского клуба с ЦСКА в Кубке России пройдет в начале следующего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Гленн Бейл Владимир Писарский
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