Писарский: «Извиняюсь перед Бейлом за офсайд»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался после матча 1/2 финала Кубка России с ЦСКА (2:2).

«Обидно, что не выиграли сегодня. Игра получилась тяжелой, но мы наиграли на ничью. Когда Бейл забивал гол, я предполагал, что может быть офсайд — справа от меня никого не было. Извиняюсь перед Бейлом», — передает слова Писарского «Чемпионат».

В предстоящем 20-м туре Российской премьер-лиги «Крылья Советов» примут на своем поле «Ахмат». Встреча состоится в воскресенье, 19 марта. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

Ответная игра самарского клуба с ЦСКА в Кубке России пройдет в начале следующего месяца.