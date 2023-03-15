Гришин: У ЦСКА больше шансов на выход в финал, чем у «Крыльев Советов»

Российский тренер Александр Гришин высказался после первого полуфинального матча Кубка России «Крылья Советов» - ЦСКА (2:2).

«Игра была равной. Во втором тайме команды порадовали голами. Если говорить о шансах на проход в финал, то у ЦСКА их больше. В ответном матче у них будет преимущество своего поля», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

В другой паре 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ московский «Спартак» также сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

В предстоящем матче Российской премьер-лиги соперником ЦСКА станет «Зенит», а «Крылья Советов» встретятся с «Ахматом». Обе игры пройдут 19 марта.