Мостовой назвал фаворита в матче «Крылья Советов» - ЦСКА

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о полуфинальной паре Кубка России «Крылья Советов» - ЦСКА.

«Ну, в противостоянии ЦСКА и «Крыльев», конечно, «армейцы» должны пройти дальше. Хотя самарцы понравились в матчах с «Динамо». Но все равно это первые матчи, и ясно, что ЦСКА посильнее и по игре, и по составу», — цитирует Мостового Rusfootball.

По итогам двух матчей 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ подопечные Владимира Федотова отправили в нижнюю сетку «Краснодар» (3:0, 0:1).

«Крылья Советов», в свою очередь, прошли московское «Динамо», сначала одержав победу (2:1) на своем поле, а затем сыграв вничью в гостях (1:1).