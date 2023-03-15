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Осинькин объяснил ротацию перед матчем с ЦСКА

15 Марта 2023 • 17:22 Комментировать
Крылья Советов
2:2
ЦСКА Москва
1 7.50 X 1.43 2 4.50
2-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Первый вопрос по составу. Отсутствуют ряд игроков, которые играли в Москве. Чем это вызвано?

- Непростой календарь у нас. У нас пять подряд игр с очень сильными соперниками. Уже в прошлом игре было видно по движению, определенной эмоциональной выхолощенности, что некоторым футболистам нужна пауза, нужен небольшой отдых. В общем-то это не только в нашей команде. Определенную ротацию проводили и другие клубы, тот же «Урал» примерно вчера поменял четыре человека в стартовом составе. Сейчас так же играет «Ахмат». Это часть такой вот работы. Ответная реакция на большое количество игр.

- После матча в Москве бытовало такое мнение у болельщиков, что там было 0:4, а сейчас в Кубке будет что-то подобное. Какие ваши слова самарским болельщикам на этот счет?

- Вообще не хочу прогнозировать счет. Даже из вашего вопроса я не понял - такой же счет, но что вы имеете в виду, в какую сторону? Но уже не надо уточнять. Покажет время. Понятно, что это действительно крупный счет. И рассчитывать на какие-то такие крупные результаты в матче было бы глупо. Но мы надеемся, что будет игра, где мы получим определенное преимущество.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
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