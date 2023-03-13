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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Писарский: «Чувствуем себя в Москве почти как дома»

13 Марта 2023 • 10:12 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
1 2.90 X 3.30 2 2.45
15.03 17:30

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился ощущениями от матчей в Москве.

Напомним, в последних двух турах РПЛ самарская команда играла против «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:4).

«Серия матчей с ЦСКА после «Динамо»? В Москве играть не устали. Такое бывает. Чувствуем себя здесь почти как дома», — приводит слова Писарского «Спорт-Экспресс».

Писарский перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой из «Оренбурга». За четыре матча в футболке самарской команды 27-летний форвард забил два мяча.

После 19 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой следующий матч самарцы проведут 15 марта против ЦСКА в рамках полуфинального противостояния Кубка страны. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Писарский
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
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