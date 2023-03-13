Писарский: «Чувствуем себя в Москве почти как дома»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился ощущениями от матчей в Москве.

Напомним, в последних двух турах РПЛ самарская команда играла против «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:4).

«Серия матчей с ЦСКА после «Динамо»? В Москве играть не устали. Такое бывает. Чувствуем себя здесь почти как дома», — приводит слова Писарского «Спорт-Экспресс».

Писарский перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой из «Оренбурга». За четыре матча в футболке самарской команды 27-летний форвард забил два мяча.

После 19 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой следующий матч самарцы проведут 15 марта против ЦСКА в рамках полуфинального противостояния Кубка страны. Начало — в 17:30 по московскому времени.