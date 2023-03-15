Тарханов: «ЦСКА сильнее «Ростова», но у команды Карпина есть запас очков»

Известный российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что ЦСКА способен оказаться в тройке призёров по итогам текущего розыгрыша РПЛ.

«ЦСКА здорово проявили себя в последних играх. Думаю, дальше команда будет идти вверх по таблице. Они сильнее того же «Ростова», но у команды Карпина есть запас очков», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «армейцы» располагаются на пятом месте турнирной таблицы, набрав 32 очка. До конца турнира командам осталось провести по 11 встреч.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт сегодня, 15 марта, против «Крыльев Советов» в рамках 1/2 финала Кубка России. Начало — в 17:30 по московскому времени.