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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «ЦСКА сильнее «Ростова», но у команды Карпина есть запас очков»

15 Марта 2023 • 16:51 Комментировать
Крылья Советов
0:0
ЦСКА Москва
1 3.15 X 3.05 2 2.45
1-й тайм

Известный российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что ЦСКА способен оказаться в тройке призёров по итогам текущего розыгрыша РПЛ.

«ЦСКА здорово проявили себя в последних играх. Думаю, дальше команда будет идти вверх по таблице. Они сильнее того же «Ростова», но у команды Карпина есть запас очков», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «армейцы» располагаются на пятом месте турнирной таблицы, набрав 32 очка. До конца турнира командам осталось провести по 11 встреч.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт сегодня, 15 марта, против «Крыльев Советов» в рамках 1/2 финала Кубка России. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Александр Тарханов
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