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Кубок России

Цыпченко подарил гол, привёз пенальти и забил сам: «Крылья» с ЦСКА выдали яркую ничью в Кубке России

15 Марта 2023 • 19:29 Комментировать
Крылья Советов
2:2
ЦСКА Москва
окончен

Самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА сыграли в рамках Кубка России. Матч плей-офф пути РПЛ состоялся 15 марта на стадионе «Самара Арена».

Протокол игры  
Крылья Советов2:2ЦСКА Москва
  46'Медина Хесус (0:1)
(1:1) Писарский Владимир49'  
(2:1) Цыпченко Дмитрий64'  
  76'Чалов Фёдор (2:2)
Ломаев ИванБейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков Александр  82'Рассказов НиколайКостанца ФернандоВитюгов Максим 87' (Коваленко Александр ( 87'  90') Гарре Бенхамин 83' (Рахманович Амер ( 83') Ежов РоманЦыпченко Дмитрий 83' (Шитов Владислав ( 83') Писарский Владимир 83' (Горшков Юрий ( 83')
Запасные: Хлусов НикитаЗагородников АртурФролов Евгений ВадимовичИванисеня ДмитрийОвсянников БогданЧиркович АлександарГапонов ИльяЗотов Георгий
Тороп ВладиславМойзес МоураНабабкин Кирилл  81'Гаич Милан IIОбляков Иван  60'Мендес ВикторЗделар СашаКучаев Константин 59' (Дивеев Игорь ( 59') Медина Хесус 90' (Карраскаль Хорхе ( 90') Чалов Фёдор 90' (Ермаков Никита ( 90') Заболотный Антон
Запасные: Акинфеев ИгорьМухин МаксимУшаков ЕгорЛукин МатвейНосков ЕгорЩенников ГеоргийВиллиан да Силва
15 марта. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

Всего три дня прошло с момента последней встречи ЦСКА и «Крыльев». Самарцы вряд ли захотят вспоминать тот матч – оглушительные 0:4 получили они в Москве. Но та встреча осталась в рамках РПЛ, а реванш мотивированные «Крылья» собирались взять в плей-офф Кубка России. Но началось всё для Самары не лучшим образом.

Антон Заболотный и Фёдор Чалов, обыгравшие «Крылья» в недавнем матче, вновь взялись за своё. Первый зацепил мяч и сбросил его на Чалова, Фёдор стянул трёх соперников и выкатил направо под удар Кучаеву. Константин так мощно пальнул, что едва штангу не сломал. Но гола не случилось, как и вообще других опасных моментов в первом тайме. Команды играли на минимальных скоростях, местами даже откровенно скучно.

Зато заскучавших зрителей «армейцы» разбудили сразу после перерыва. Цыпченко под прессингом Заболотного отдал феноменальную передачу назад, заодно отрезав вышедшего из ворот голкипера и всех одноклубников. Катастрофическим пасом сполна воспользовался Медина, которому мяч в итоге достался. Хесус легко и непринуждённо счёт открыл – 0:1. Только после этого «Крылья» начали расправляться, второе поражения кряду допустить было нельзя.

Бейл от угла поля подал в центр штрафной площади, оттуда Евгеньев сбросил на дальнюю штангу, а Писарский, опередив Костанцу, вонзил мяч в сетку – 1:1. Спустя пять минут был отменён красивый гол Бейла. Гленн в касание замкнул мягкий наброс Костанцы, но ещё до эффектного дриблинга Гарре и обостряющей передачи забрался в офсайд Писарский. Сухой послушал подсказки помощников и отменил «красоту».

«Крылья» не успокоились, а только больше разозлились. После серии атак счёт всё-таки изменился в пользу хозяев. Ежов на правом фланге раскачал Мойзеса и подал в штрафную площадь, где Цыпченко головой пробил в дальний нижний угол. Тороп слегка ошибся, а Дмитрий слегка оправдался за невероятный привоз – 2:1. Но это бы не последний отрицательный эпизод с участием Цыпченко. Форвард в своей штрафной площади рукой притормозил мяч после удара Игоря Дивеева на угловом.

Три минуты продолжались споры и просмотры эпизода, а итог один – пенальти. Фёдор Чалов отличился без нервов, ударом с «точки» разбросав Ивана Ломаева и мяч по разным углам – 2:2. И только после этого команды немного успокоились. Реванша у «Крыльев» всё-таки не получилось, на последней минуте основного времени Бейл шикарно пробил стандарта, но попал в перекладину. В первом матче полуфинала пути РПЛ зафиксирована событийная ничья.

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