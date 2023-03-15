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​Дивеев играет за ЦСКА впервые с сентября

15 Марта 2023 • 19:21 Комментировать
Крылья Советов
2:2
ЦСКА Москва
окончен

В среду вечером в Самаре кубковый матч проводят «Крылья Советов» и ЦСКА. На исходе часа игрового времени на замену в составе московской команды вышел защитник Игорь Дивеев. Для него это первое появление на футбольном поле с сентября. Долгое время 23-летний Дивеев не играл из-за перелома большеберцовой кости.

Всего за ЦСКА Игорь Дивеев ранее провёл 118 официальных матчей. В них центральный защитник записал на свой счёт 10 забитых мячей.

Следить за последними минутами матча между «Крыльями Советов» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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