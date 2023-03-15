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Кубок России

Алдонин: «У ЦСКА неплохие шансы на проход в финал Кубка России»

15 Марта 2023 • 21:40 Комментировать
Крылья Советов
2:2
ЦСКА Москва
окончен

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался после первого матча 1/2 финала Кубка России между «армейцами» и «Крыльями Советов» (2:2).

«У ЦСКА неплохие шансы на проход в финал Кубка России. Было понятно, что легкой прогулки у «армейцев» не будет. Игра Кубка получилась достаточно сложной, но, учитывая формат турнира, ничья в Самаре в пользу ЦСКА», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Ответная встреча между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится в начале апреля. Напомним, победитель пары окажется в финале Кубка России Пути РПЛ, а проигравшая команда опустится в нижнюю сетку (Путь регионов).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Евгений Алдонин
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