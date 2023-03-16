Медина прокомментировал ничью в матче против «Крыльев Советов»

Полузащитник столичного ЦСКА Хесус Медина высказался о ничейном результате во встрече Кубка России против «Крыльев Советов».

«Мы играли в гостях, а не дома. Мне кажется, разница между таймами в том, что мы первые забили, а «Крылья» пошли вперёд, начали отыгрываться. Мы немного потеряли концентрацию, раскоординировались. Таким образом, они переломили ход игры», — приводит слова парагвайского хавбека пресс-служба клуба. По мнению Медины, ничья была справедливой, отметив, что в ответном поединке «армейцы» будут обладать хорошими шансами перед своими болельщиками.

Напомним, что ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли первый полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России со счётом 2:2. Ответная встреча пройдёт в Москве 4 апреля.