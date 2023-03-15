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Кубок России

«Крылья Советов» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2

15 Марта 2023 • 17:00 Комментировать (5)
Крылья Советов
2:2
ЦСКА Москва
1 7.50 X 1.43 2 4.50
2-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Крылья Советов» и ЦСКА.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Крылья Советов2:2ЦСКА Москва
 46'Медина Хесус (0:1)
(1:1) Писарский Владимир49' 
(2:1) Цыпченко Дмитрий64' 
 76'Чалов Фёдор (2:2)
Ломаев ИванБейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков Александр  82'Рассказов НиколайКостанца ФернандоВитюгов МаксимГарре Бенхамин 83' (Рахманович Амер ( 83') Ежов РоманЦыпченко Дмитрий 83' (Горшков Юрий ( 83') Писарский Владимир
Запасные: Коваленко АлександрХлусов НикитаЗагородников АртурФролов Евгений ВадимовичИванисеня ДмитрийОвсянников БогданШитов ВладиславЧиркович АлександарГапонов ИльяЗотов Георгий
Тороп ВладиславМойзес МоураНабабкин Кирилл  81'Гаич Милан IIОбляков Иван  60'Мендес ВикторЗделар СашаКучаев Константин 59' (Дивеев Игорь ( 59') Медина ХесусЧалов ФёдорЗаболотный Антон
Запасные: Акинфеев ИгорьМухин МаксимУшаков ЕгорЛукин МатвейЕрмаков НикитаНосков ЕгорЩенников ГеоргийКарраскаль ХорхеВиллиан да Силва
15 марта. Стадион "Самара Арена" (Самара).
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Евро-Футбол.Ру,
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (5)
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TEREX
15 Марта 2023 в 19:03
обана...дык ужэ..заклёвавают..))
TEREX
15 Марта 2023 в 18:11
апщипаныя крылы папробавают заклювать парнакапытных..))
ингерман
15 Марта 2023 в 18:37
ай бро раньши такие апщипаны крылы были што любова парнакапыцнова магли за пару заглотав оформиц на переварку.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
15 Марта 2023 в 19:02
ай бро.. ну так энта была раншы..))а сичас ане фсё болшы па жордачкам сидят..))
ингерман
15 Марта 2023 в 17:56
ай упыред дави сисек! )))
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2.70 3.40 2.70
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Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
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3.15 3.45 2.32
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