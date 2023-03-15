«Крылья Советов» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2

В Кубке России по футболу встречаются «Крылья Советов» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - ЦСКА Москва
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Протокол игры
|46'Медина Хесус (0:1)
|(1:1) Писарский Владимир49'
|(2:1) Цыпченко Дмитрий64'
|76'Чалов Фёдор (2:2)
Ломаев Иван•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр• 82'Рассказов Николай•Костанца Фернандо•Витюгов Максим•Гарре Бенхамин83' (Рахманович Амер (83') •Ежов Роман•Цыпченко Дмитрий83' (Горшков Юрий (83') •Писарский Владимир
Тороп Владислав•Мойзес Моура•Набабкин Кирилл• 81'Гаич Милан II•Обляков Иван• 60'Мендес Виктор•Зделар Саша•Кучаев Константин59' (Дивеев Игорь (59') •Медина Хесус•Чалов Фёдор•Заболотный Антон
15 марта. Стадион "Самара Арена" (Самара).
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