Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче с «Крыльями Советов» (2:2).

- Как вам игра?

- Она получилась непредсказуемой, особенно второй тайм. Сюжет был интересным: голы отмененные, штанги, пенальти. Первый тайм мне тоже понравился. «Армейцы» изменили схему. Они вышли на игру с тремя центральными защитниками, пятью полузащитниками и двумя форвардами. Эта схема хорошо работала, пока средняя линия двигалась: были открывания, мяч доставляли в нужную зону. Играли с позиции силы. Разве что не забивали. А во втором тайме сработал командный прессинг, гости забили, и казалось, все шло как по маслу, но пропустили необязательный мяч с углового: не смогли вынести мяч – Писарский замкнул дальнюю штангу. После этого москвичи дрогнули. «Крылья» усилили давление, почти сразу забили второй мяч, пусть и из положения вне игры. Только за красоту можно было засчитывать такой мяч. Очень хороший гол. А второй «армейцы» пропустили после подачи с фланга. Зделар играл не на своем месте и потерял позицию. Потом был хороший выход Дивеева, с углового заработали пенальти и сравняли счет.

- Кто был ближе к победе?

- Оба соперника могли как проиграть, так и выиграть. Если бы Заболотный разобрался с моментом, который у него был, преуспел бы ЦСКА. Так что получилась хорошая результативная ничья. Понятно, что самарцы хотели оправдаться перед своими болельщиками за крупное поражение в Москве. Отмечу из позитивного, что после травмы у ЦСКА вышел Дивеев. Но большой минус, что Чалов никак не может проявить себя. У него не получается играть по схеме с двумя нападающими. Он не знает, куда бежать и как открываться. Он пока теряется. Может, со временем притрется и найдет взаимопонимание с Заболотным.

- Чем вызваны быстрые голы команд после перерыва?

- Команды раскрылись. «Армейцы» быстро забили первый мяч, и это сослужило им плохую службу. Они расслабились. Ну а сопернику терять было нечего, и он пошел вперед. Получилось забить в итоге.

- Почему для ЦСКА игра не получилось такой легкой, как в чемпионате несколько дней назад?

- Когда идут матчи с одним и тем же соперником, тем более, у которого ты выиграл, ты выходишь на матч раскрепощенным. Они подумали, что и в Самаре разгромят «Крылья» так же, как дома. Это психология. А хозяевам надо было взять реванш.

- На эту игру Федотов отдал предпочтение Торопу. Может, стоило выпустить Акинфеева?

Реклама

- Это было правильное решение. Надо было просто замены делать раньше. Следующий матч с «Зенитом», и надо было дать отдохнуть лидерам. Но ситуация не позволяла, потому что надо было вытаскивать эту игру.

- Карраскаля второй матч нет в основе. Как это оцените?

- С такой игрой его место на лавке. Воспитательные меры никто не отменял. Мне кажется, надо было менять Медину на Карраскаля пораньше. После 60-й минуты. Там уже не было особого движения в середине поля.

- Кто из этой пары пройдет дальше?

- Надеюсь, ЦСКА дома стены помогут.

- Скоро у ЦСКА матч с «Зенитом». Насколько велики шансы хотя бы на ничью?

- ЦСКА готов только на тайм, а во втором - уже нет скорости. Будет сложно. У «Зенита» непростой матч с «Динамо». Питерцы потратят много сил. Понятно, что средняя линия у «Зенита» будет переигрывать «армейскую», а там посмотрим.

Елена Григорьевская