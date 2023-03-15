Чанов: Тороп не стушевался, нормально провёл матч с «Крыльями Советов»

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера «армейцев» Владислава Торопа в матче 1/2 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (2:2).

«Тороп нормально провел игру. Тем более игровой практики маловато, а матч получился непростой. Он не стушевался. Ведь раньше он заменял Игоря в матчах с командами, чей класс заметно ниже, и там не было такой большой нагрузки, как сейчас», — цитирует Чанова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 19-летний голкипер провел семь матчей во всех турнирах, в которых раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Ответная встреча между ЦСКА и «Крыльями Советов» пройдет в начале апреля.