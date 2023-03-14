Соломатин: «Успехи Заболотного — это не вторая молодость, Антон ведь ещё не древний»

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин высказался об игре нападающего «армейцев» Антона Заболотного.

Напомним, в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0) 31-летний форвард забил свой первый мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Успехи Заболотного в последних матчах — это не вторая молодость. Антон ведь ещё не древний. Человек воспользовался шансом. Дай бог, чтобы он забивал в каждом матче», — цитирует Соломатина «Чемпионат».

После 19 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка. Свой следующий матч «армейцы» проведут завтра, 15 марта, против «Крыльев Советов» в рамках полуфинального противостояния Кубка России. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.