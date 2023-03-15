Бейл забил ЦСКА боковыми ножницами, но судья не засчитал гол

Начало второго тайма кубкового матча между «Крыльями Советов» и ЦСКА получается сверхрезультативным. Хесус Медина отметился эффектным исполнением, оказавшись один на один с голкипером, Владимир Писарский блеснул голевым чутьем, замкнув дальнюю штангу после углового. Вскоре Гленн Бейл выдал просто шедевральный гол, после навеса справа Фернандо Костанци голландец боковыми ножницами вколотил мяч в сетку. Однако ВАР всё испортил, усмотрев в той атаке вне игры.

Счет на табло не изменился - 1:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.