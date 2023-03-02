Непомнящий считает, что ЦСКА может выиграть Кубок России

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке России-2022/23.

«Я считаю, что у «армейцев» есть хорошие шансы выиграть титул в этом году. Взять Кубок вполне вероятно», — приводит слова Непомнящего российское издание «Чемпионат».

В четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ команда Владимира Федотова по итогам двух матчей прошла «Краснодар» (3:0, 0:1). 2 марта состоялась жеребьевка следующего раунда турнира, соперником ЦСКА в 1/2 финала стали «Крылья Советов».

Первая встреча между командами должна пройти 15 марта, а ответная игра запланирована на 6 апреля.