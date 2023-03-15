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Крылья Советов - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн

15 Марта 2023 • 02:02 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
1 3.15 X 3.40 2 2.30
Через 14 ч. 23 мин.

Во втором полуфинале кубкового Пути РПЛ сыграют «Крылья Советов» и ЦСКА. Самарцы достойно проявили себя на фоне «Динамо» в прошлом раунде и после трёх матчей с «бело-голубыми» проведут повторную встречу с «армейцами». Три дня назад было фиаско 0:4, да и в целом это неудобный противника для «Крыльев». С другой стороны, в 2023 году ЦСКА дважды разгромно побеждал дома и столько же раз уступал в гостях под ноль.

Как будет сегодня, смотрим в 17:30 на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
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