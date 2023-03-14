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Кубок России

Гришин: Приоритет ЦСКА — выиграть Кубок России

14 Марта 2023 • 14:37 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
1 2.90 X 3.35 2 2.45
15.03 17:30

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин оценил шансы «армейцев» на победу в Кубке России.

«ЦСКА нужно ставить цель – выиграть Кубок России, потому что в чемпионате победит «Зенит». Приоритет для всего «армейского» клуба – взять эту награду, потому что люди играют для трофеев», — приводит слова Гришина Metaratings.

В первом полуфинале Кубка России ЦСКА встретится в гостях с «Крыльями Советов». Матч пройдет завтра, 15 марта. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.

Напомним, победитель двухматчевого противостояния отправится в финал Кубка России Пути РПЛ, а проигравшая команда опустится в Путь регионов.
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Гришин
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