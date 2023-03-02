Кучаев: С «Крыльями Советов» будет непростое противостояние

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался об итогах жеребьёвки Кубка России. В полуфинале Пути РПЛ команда Владимира Федотова сыграет с «Крыльями Советов».

«Будет непростое противостояние, но приложим все силы, чтобы продвинуться дальше по сетке турнира. С «Крыльями» играть интересно, их тренер ставит атакующий футбол. Они играют в комбинационный футбол, как и мы, и такие матчи интересны зрителям», — цитирует Кучаева официальный сайт «армейцев».

Первый матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» запланирован на 15 марта в Самаре, ответная встреча должна пройти 6 апреля в Москве.

Во втором полуфинале Кубка России «Спартак» встретится с «Уралом».