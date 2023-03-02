​Федотов высказался о результате жеребьёвки Кубка России

В четверг состоялась жеребьёвка Кубка России. В полуфинале верхней части сетки ЦСКА предстоит двухматчевая дуэль с «Крыльями Советов». О результатах жеребьёвки высказался главный тренер «армейцев» Владимир Федотов.

«В Кубке на любой стадии к каждому сопернику надо относиться с уважением. «Крылья Советов» в двухматчевом противостоянии выбили московское «Динамо». 12 марта мы с ними играем в чемпионате, будет хорошая возможность соперника изучить и лучше подготовиться», - высказался Федотов, чьи слова приводятся на сайте ЦСКА.

Также Федотов отметил, что ожидает интересного противостояния с «Крыльями Советов».

Напомним ,что на предыдущей стадии Кубка России ЦСКА одолел «Краснодар» - победа 3:0 дома, поражение 0:1 на выезде.