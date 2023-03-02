Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Федотов высказался о результате жеребьёвки Кубка России

02 Марта 2023 • 17:40 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
15.03 14:00

В четверг состоялась жеребьёвка Кубка России. В полуфинале верхней части сетки ЦСКА предстоит двухматчевая дуэль с «Крыльями Советов». О результатах жеребьёвки высказался главный тренер «армейцев» Владимир Федотов.

«В Кубке на любой стадии к каждому сопернику надо относиться с уважением. «Крылья Советов» в двухматчевом противостоянии выбили московское «Динамо». 12 марта мы с ними играем в чемпионате, будет хорошая возможность соперника изучить и лучше подготовиться», - высказался Федотов, чьи слова приводятся на сайте ЦСКА.

Также Федотов отметил, что ожидает интересного противостояния с «Крыльями Советов».

Напомним ,что на предыдущей стадии Кубка России ЦСКА одолел «Краснодар» - победа 3:0 дома, поражение 0:1 на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
19:15 · Кубок России
Колыванов сомневается, что «Динамо» навяжет борьбу «Зениту»
19:14 · Кубок России
​Вратарь «Крыльев» Фролов вышел бы на замену, если бы матч с «Динамо» дошёл до серии пенальти
19:11 · Кубок России
Фролов: «Я должен был выйти на поле в случае серии пенальти с «Динамо»
18:46 · Кубок России
Бышовец — о решении ЭСК РФС: «Не думаю, что для «Локомотива» всё могло бы сложиться иначе»
18:40 · Кубок России
​Сергеев оценил результат жеребьёвки для «Зенита»
18:39 · Кубок России
Гришин: ЦСКА может выиграть Кубок России
18:21 · Кубок России
Непомнящий считает, что ЦСКА может выиграть Кубок России
18:20 · Кубок России
Президент «Урала» Иванов: «Жеребьёвкой довольны, мы никого не боимся, сейчас наша команда в отличной форме»
18:11 · Кубок России
Бушманов: «Спартаку» нужно будет приложить максимум усилий, чтобы пройти «Урал»
18:02 · Кубок России
Булыкин прокомментировал итоги жеребьёвки Кубка России
17:46 · Кубок России
Булыкин: «Локомотив» настроен на то, чтобы решить свои задачи в РПЛ, не факт, что команда будет тратить свои силы на «Акрон»
17:45 · Кубок России
​В «Акроне» после попадания на «Локомотив» заявили о желании выйти в финал Кубка России
17:40 · Кубок России
​Федотов высказался о результате жеребьёвки Кубка России
17:39 · Кубок России
Кучаев: С «Крыльями Советов» будет непростое противостояние
17:29 · Кубок России
​Федун оценил результаты жеребьёвки Кубка России
Все новости