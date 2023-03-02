Гришин: ЦСКА может выиграть Кубок России

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин оценил шансы «армейцев» на победу в Кубке России в текущем сезоне.

«ЦСКА в этом году нужно бороться за трофей — это Кубок России, его они могут выиграть. Также «армейцам» нужно занимать достойное место в чемпионате, бороться за серебряные медали со «Спартаком», — приводит слова Гришина портал Metaratings.

Напомним, в четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ команда Владимира Федотова прошла в двухматчевом противостоянии «Краснодар» (3:0, 0:1). В 1/2 финала ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Во втором полуфинале московский «Спартак» встретится с «Уралом».