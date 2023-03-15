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Кубок России

Гришин: «Крылья Советов» захотят взять реванш у ЦСКА»

15 Марта 2023 • 13:50 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
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Через 2 ч. 40 мин.

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Кубка России, в котором «армейцы» встретятся с «Крыльями Советов».

Напомним, что «красно-синие» встречались с самарской командой в матче 19-го тура РПЛ и победили со счётом 4:0. По мнению Гришина, в кубковой игре «Крылья Советов» будут настроены на реванш.

«Кубковая игра — это другой уровень противостояния. В сегодняшнем матче фаворитов нет, потому что «Крылья» играют дома, при своих болельщиках, и самарцы выстроят игру по-другому. В Москве ЦСКА был лучше подготовлен тактически и физически», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Матч «Крылья Советов» — ЦСКА состоится сегодня, 15 марта. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Александр Гришин
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
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