Гайич: «Заболотный — классный человек и хороший форвард»

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о своём одноклубнике, нападающем Антоне Заболотном.

Напомним, что в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0) российский форвард забил свой первый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Заба — классный человек и хороший форвард. Я рад за него», — цитирует Гайича «Чемпионат».

В текущем сезоне 31-летний Заболотный провёл за «красно-синих» в общей сложности 19 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт сегодня, 15 марта, против «Крыльев Советов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.