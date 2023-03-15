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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гайич: «Заболотный — классный человек и хороший форвард»

15 Марта 2023 • 17:06 Комментировать
Крылья Советов
3:2
ЦСКА Москва
1 7.50 X 1.43 2 4.50
2-й тайм

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о своём одноклубнике, нападающем Антоне Заболотном.

Напомним, что в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0) российский форвард забил свой первый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Заба — классный человек и хороший форвард. Я рад за него», — цитирует Гайича «Чемпионат».

В текущем сезоне 31-летний Заболотный провёл за «красно-синих» в общей сложности 19 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт сегодня, 15 марта, против «Крыльев Советов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный Милан Гайич
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