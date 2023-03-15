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Кубок России

Акинфеев в запасе: ЦСКА назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

15 Марта 2023 • 16:40 Комментировать
Крылья Советов
0:0
ЦСКА Москва
1 3.15 X 3.05 2 2.45
1-й тайм

В среду ЦСКА проведёт гостевой матч против «Крыльев Советов» в рамках 1/2 финала Кубка России. Это будет первая игра – ответная пройдёт в начале апреля. Рулевой московских «армейцев» Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тороп, Гайич, Набабкин, Зделар, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Медина, Чалов, Заболотный.

Основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в число запасных игроков.

Матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что на выходных ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в Премьер-лиге на своём поле – 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Владислав Тороп
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