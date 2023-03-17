Ломаев — о матче с ЦСКА: «Все сражались друг за друга, это не может не радовать»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о первом матче 1/2 финала Кубка России против ЦСКА, который завершился вничью со счётом 2:2.

«Все ребята — молодцы. Бились и старались. Была совершенно другая команда, к которой мы все привыкли. Все сражались друг за друга. Это не может не радовать», — приводит слова Ломаева «Чемпионат».

Ответный матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится 5 апреля в Москве.

После 19 туров РПЛ самарская команда расположилась на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой ближайший матч команда Игоря Осинькина проведёт 19 марта против «Ахмата». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.