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Кубок России

Пономарёв: «Заболотный и Чалов сильнее Писарского»

02 Марта 2023 • 17:18 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
15.03 14:00

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего противостояния «армейцев» с «Крыльями Советов» в полуфинале Кубка России.

Ветеран похвалил самарскую команду, отметив, что в гостях ЦСКА легко не будет. Также Пономарёв попытался сравнить нападающего «армейцев» Антона Заболотного с лидером «Крыльев Советов» Владимиром Писарским.

«Сильнее ли Писарский Заболотного? Нет. Ему уже 27 лет, но раньше о Писарском никто не слышал. Чтобы сравнивать с Заболотным, нужно набраться стабильности. Допускаю, что Писарский даже немного раздут и сдуется уже скоро», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что и другой нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сильнее Писарского. Пономарёв считает, что нападающий «Крыльев» должен провести несколько ударных сезонов, чтобы мнение о нём поменялось.

Первый матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится 15 марта в Самаре. Ответная же встреча пройдёт 5 апреля на домашней арене «красно-синих».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Антон Заболотный Фёдор Чалов Владимир Пономарёв Владимир Писарский
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