Гришин – о «Крыльях Советов»: «ЦСКА попался неплохой соперник»

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал очередного соперника «армейцев» на пути к финалу Кубка России.

«ЦСКА попался неплохой соперник. «Крылья Советов» прошли «Динамо» в двухматчевом противостоянии», - приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Несмотря на ту опасность, которую таит в себе самарский коллектив, в данной паре специалист всё же отдаёт предпочтение «красно-синей» команде в связи с уходом ряда важных для самарцев игроков. Несмотря на это, эксперт отметил появление в «Крыльях Советов» Владимира Писарского.

«Будут тяжёлые игры», - добавил Гришин.