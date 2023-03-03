Гранат: «Крылья Советов» могут побороться за Кубок России

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал выход «Крыльев Советов» в полуфинал Кубка России. Напомним, в 1/4 финала Пути РПЛ самарский клуб прошел «Динамо» (2:1, 1:1).

«Для меня проход «Крыльев» в следующий раунд Кубка России не сенсация. Самарцы очень хорошо в этом году выступали в турнире, играли со «Спартаком» и «Зенитом» на равных, поэтому никакого удивления после сегодняшней игры нет», — заявил Гранат Metaratings.

По мнению эксперта, в этом году «Крылья Советов» могут побороться за золотые медали в Кубке России.

В полуфинале турнира подопечные Игоря Осинькина встретятся с ЦСКА.