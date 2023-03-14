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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар — об играх с «Крыльями Советов»: «Очень непросто проводить три матча с одной командой»

14 Марта 2023 • 13:07 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
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15.03 17:30

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от полуфинального противостояния Кубка России с «Крыльями Советов».

Напомним, что «армейцы» встречались с самарской командой в 19-м туре РПЛ и одержали уверенную победу со счётом 4:0.

«Очень непросто проводить три матча с одной командой. Мы уже победили в первом матче, но пора думать о следующих. Мы сделаем всё зависящее от нас», — приводит слова Зделара «Спорт-Экспресс».

Первый матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится завтра, 15 марта. Начало — в 17:30 по московскому времени. Ответная встреча противостояния запланирована на 5 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Саша Зделар
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
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