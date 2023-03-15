ВАР помог ЦСКА заработать пенальти, Чалов забил «Крыльям»

На 74-й минуте кубкового матча «Крылья Советов» - ЦСКА арбитр назначил пенальти в пользу гостей. Игорь Дивеев, вернувшийся после серьезной травмы, пробивал головой от левого угла вратарской и направил мяч в руку оппонента. Арбитр не увидел нарушения, но после подсказки видеоассистентов справедливо указал перстом на точку.

К мячу подошёл Фёдор Чалов и уверенно пробил в правый угол ворот. Счет стал 2:2. До этого забивали Хесус Медина, Владимир Писарский и Дмитрий Цыпченко.

Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.