Коваленко: «Крылья Советов» нацелены на финал Кубка России»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко оценил шансы команды на проход ЦСКА в полуфинале Кубка России Пути РПЛ. Напомним, первая встреча между командами завершилась со счетом 2:2. Ответная игра пройдет в Москве в начале апреля.

«Шансы 50 на 50. Мы приедем только за победой, постараемся выложиться на 100%. Мы забрались далеко, не хотим падать в Путь регионов. «Крылья» нацелены на финал Кубка России», — заявил Коваленко «Матч ТВ».

В текущем сезоне 19-летний хавбек провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и сделал три ассиста. Напомним, летом Коваленко перейдет в «Сочи».