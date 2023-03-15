ЦСКА и «Крылья Советов» обменялись голами в течение трёх минут

В первом полуфинальном матче кубкового Пути РПЛ играют «Крылья Советов» и ЦСКА. Соперники не порадовали болельщиков голами в первом тайме, но начали забивать сразу после возобновления поединка. Самарцы начудили при розыгрыше мяча, его перехватил Антон Заболотный и сыграл на Хесуса Медину, тот сблизился с голкипером и технично его перебросил - 1:0. Довольно быстро был восстановлен паритет. «Крылья» разыграли угловой с правого фланга, мяч в итоге оказался у дальней штанги, где и чужих, и своих футболистов опередил Владимир Писарский, забив уже третий гол в трех кубковых матчах, - 1:1.

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