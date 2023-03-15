В эти минуты проходит кубковый матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА. После сухого первого тайма команды обменялись голами в самом начале второго. Хорхе Медина наказал соперника за грубые ошибки в обороне, а Владимир Писарский быстро сравнял счет после углового. На 64-й минуте самарцы забили снова. Никто не мешал Роману Ежову навесить от правого угла штрафной, а Дмитрию Цыпченко - головой пробить в левую часть ворот. Голкипер мяча коснулся, но не смог ему помешать оказаться в сетке ворот. Примерно за полчаса до финального свистка команда из Самары ведет со счетом 2:1. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.
«Крылья Советов» снова забили в ворота ЦСКА, и на сей раз по правилам
|Крылья Советов
|ЦСКА Москва
|1 7.50
|X 1.43
|2 4.50
2-й тайм
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