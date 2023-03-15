Федотов назвал причину отсутствия в старте Акинфеева и Роши

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Сегодня остаются в запасе Игорь Акинфеев и Виллиан Роша. Чем это вызвано?

- Погодные условия, поля дают о себе знать. Есть небольшие повреждения, микро, скажем так. Впереди еще долгий турнирный путь.

- Получается так, что в прошлом матче вы также играли с «Крыльями Советов», правда, это был тур чемпионата. 4:0, была достаточно легкая победа, а чего ожидаете сегодня? Будет ли так легко, как было в воскресенье?

- Здесь вообще никаких аналогий, это новая сказка, новый рассказ. Это кубковый матч, во-первых, полуфинал, где уже априори нет слабых соперников, поэтому я думаю, что сражение будет идти на каждом участке поля за каждый сантиметр. Будем показывать, поле позволяет играть в футбол. Это самое главное, будем в него играть.