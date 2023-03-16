Цыпченко — о матчах с ЦСКА: «Когда проигрываешь 0:4, ты должен реабилитироваться»

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко прокомментировал результат первой игры с ЦСКА (2:2) в рамках 1/2 финала Кубка России.

Напомним, что до этой встречи самарцы встречались с «красно-синими» в матче 19-го тура РПЛ и уступили своему сопернику со счётом 0:4. По словам 23-летнего футболиста, в кубковой игре «Крылья Советов» очень хотели реабилитироваться перед своими болельщиками.

«То, что было в Москве, явно не уровень нашей команды, мы можем играть намного лучше. Мы были обязаны сыграть так, как сыграли», — цитирует Цыпченко «Матч ТВ».

Ответная игра между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится 5 апреля.