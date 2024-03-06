Нойер повторил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер догнал Икера Касильяса в списке лидеров Лиги чемпионов по «сухим» матчам.

Капитан мюнхенцев сохранил ворота команды в неприкосновенности в ответном матче 1/8 финала против «Лацио», который завершился со счётом 3:0. По данным Opta, это уже 57-й «сухой» поединок немецкого вратаря в Лиге чемпионов – повторение рекорда турнира, до сегодняшнего дня единолично принадлежавшего экс-киперу мадридского «Реала» Икеру Касильясу. На третьем месте в рейтинге располагается легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон – 52.

«Бавария» взяла верх над «Лацио» с общим счётом 3:1. Команда Томаса Тухеля сыграет в четвертьфинале, поэтому у Мануэля Нойера будет возможность стать единоличным рекордсменом уже совсем скоро.