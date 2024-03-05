Кейн – второй после Мбаппе игрок с 40+ результативными действиями в текущем сезоне

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил первый гол своей команды в противостоянии с «Лацио».

Англичанин сравнял счёт по сумме двух встреч, поразив ворота римлян на 38-й минуте ответной встречи. Как отмечалось ранее, Килиан Мбаппе первым среди игроков топ-5 лиг достиг показателя в 40+ голов и ассистов в текущем сезоне, а теперь то же самое удалось и Кейну. 30-летний форвард забил свой 32-й мяч в кампании, также в его активе восемь ассистов. Примечательно, что лидер мюнхенцев добился этого результата в своей 33-й игре, а Мбаппе – в 34-й.

Гарри Кейн проводит свой дебютный сезон в «Баварии». Летом прошлого года гранд Бундеслиги купил звёздного футболиста у «Тоттенхэма».