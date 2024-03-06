​Исаксен: «Второй гол обрезал нам ноги»

Римский «Лацио» неудачно съездил в Мюнхен, проиграв там со счетом 0:3 «Баварии». По словам датского полузащитника Густава Исаксена, роковым для его команды стал второй пропущенный гол - именно он подорвал уверенность в своих силах игроков итальянского клуба:

- Тут, конечно, сложно играть. Их болельщики оказывают большое давление, но первые полчаса игры мы справлялись с ним. У Чиро даже был большой момент. Потом они забили два гола, которых не должно было быть. Второй обрезал нам ноги, - цитирует слова Исаксена cittaceleste.it.

Римляне покинули самый престижный клубный турнир футбольной Европы.