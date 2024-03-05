«Бавария» ни разу не проиграла дома в 13 последних матчах Лиги чемпионов

Сегодня, 5 марта, «Бавария» примет на своём поле «Лацио» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянского коллектива.

В преддверии ответного матча, который пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене», стоит сказать об успешной домашней серии «Баварии» в Лиге чемпионов. В последних 13 матчах команда ни разу проиграла, одержав десять побед.

Что касается «Лацио», то у римлян в гостевых встречах Лиги чемпионов дела идут не очень хорошо, ведь в 12 матчах клуб выиграл всего один раз, проиграв в семи поединках.

Матч 1/8 финала «Бавария» - «Лацио» должен будет стартовать в 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.