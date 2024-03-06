Киммих высказался о победе «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих дал свой комментарий после крупной домашней победой над «Лацио» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Я доволен сегодняшним матчем, нашей игрой. Конечно, уверенность приходит через удачные игры. Сегодня мы были сосредоточены на протяжении всего матча, - цитирует немецкого футболиста официальный сайт УЕФА.

Благодаря сегодняшней победе «Бавария» в пятый раз подряд дошла как минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Киммих в нынешнем сезоне провёл во всех турнирах 29 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.