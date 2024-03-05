​Уткин сделал авантюрный прогноз на матч «Бавария» - «Лацио»

Во вторник вечером ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведут «Бавария» и «Лацио». Своим прогнозом на эту встречу поделился известный журналист Василий Уткин.

«У «Баварии» непростые времена, но я полагаю, что сегодня она должна будто с цепи сорваться. Потому что, по большому счёту, все турниры проиграны, кроме Лиги чемпионов. Я выбираю авантюрную ставку: «Гарри Кейн забьёт больше 1,5 голов», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Отметим, что в первом матче «Лацио» обыграл «Баварию» на своём поле со счётом 1:0.

Матч «Бавария» - «Лацио» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.