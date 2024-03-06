Сарри: «Сегодня нам противостояла настоящая «Бавария»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри считает, что в сегодняшнем матче «Бавария» продемонстрировала свой привычный уровень.

Римляне одержали победу в родных стенах в первой встрече (1:0), но не выстояли в Мюнхене – 0:3.

«В первом тайме мы хорошо сыграли против «Баварии», которая, в отличие от предыдущих матчей, сегодня была настоящей «Баварией». Это было ожидаемо – такие команды способны прибавлять в Лиге чемпионов, когда требуется.

Мы оставались в игре до второго пропущенного гола. У нас были шансы открыть счёт, и я не думаю, что первый пропущенный мяч лишил нас надежд, но после второго мы ушли в раздевалку разочарованными, не имея уверенности в том, что сможем изменить ситуацию», – сказал в интервью Sky Sports Сарри.