Мюллер – самый возрастной автор гола «Баварии» в плей-офф ЛЧ с 2013 года

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вывел свою команду вперёд в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

Немецкий футболист отличился на второй компенсированной к первому тайму минуте, установив на табло счёт 2:0 (2:1 по сумме двух встреч). По сведениям Squawka, Мюллер (34 года и 173 дня) стал самым возрастным голеадором «Баварии» в рамках плей-офф Лиги чемпионов с апреля 2013 года – тогда отличился Клаудио Писарро (34 года и 189 дней).

Сегодняшний забитый мяч – первый для Томаса Мюллера в текущем розыгрыше самого престижного еврокубка. В предыдущих шести встречах турнира форвард ограничился одной результативной передачей.