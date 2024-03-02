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Защитник «Лацио» Хила: «Бавария» – не такой явный фаворит, как кажется»

02 Марта 2024 • 21:25 Комментировать
Бавария
...
Лацио
05.03 23:00

Центральный защитник «Лацио» Марио Хила верит в свою команду перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Первая встреча, прошедшая в Риме, завершилась победой «орлов» с минимальным счётом. Ответная игра состоится 5 марта в Мюнхене.

«Это был особенный вечер. Мы знали, что «Бавария» находится не в лучшей форме, и понимали, что можем этим воспользоваться. К сожалению, противостояние состоит из двух игр, впереди ответная встреча в Германии. Нам будет очень нелегко. У «Баварии» особая история, в каком бы состоянии ни находилась команда. Вы можете считать их фаворитами, но мы знаем, что нужно делать, знаем, как нанести вред сопернику. «Бавария» не такой явный фаворит, как может показаться», – цитирует Diario AS Хилу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бавария Марио Хила ещё теги

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БАВАРИЯ ЛАЦИО
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