Дублирующий Мбаппе, бальзам «Баварии», Нойер на пороге абсолютного рекорда

Кейн в погоне за Руни, мюнхенцы соблюдают традицию

Прошли первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, если можно так сказать. «Бавария» наконец-то пролила бальзам на души своих болельщиков. Подопечные Томаса Тухеля на этот раз не стали мудрить ничего лишнего. Они вышли и сделали что должны были. «Лацио» не смог что-либо противопоставить проснувшемуся фавориту, получил трёшку и буднично вылетел из еврокубков.

В четвертьфинале Мануэль Нойер имеет шанс стать абсолютным вратарским рекордсменом Лиги чемпионов по числу сухих матчей. На данный момент у него 57 встреч в этом турнире без пропущенных мячей – поровну с Икером Касильясом. А вот оформившему дубль Харри Кейну осталось отличиться ещё трижды, чтобы догнать лучшего англичанина по числу голов в Лиге чемпионов. Это Уэйн Руни с 30 мячами.

Ещё про Кейна. Дабы превзойти своё личное достижение по количеству клубных голов за сезон во всех турнирах, ему нужно забить за «Баварию» ещё десять мячей до лета. Сейчас у Гарри 33 гола, а всего для этой цели надо 42. Ну а про «Баварию» ещё скажем, что она пятый раз подряд добралась в ЛЧ до четвертьфинала. В предыдущих трёх случаях как раз на этой стадии она и завершала свой путь.

Захарян в ЛЧ с концами, Мбаппе ещё далеко до Роналду

«ПСЖ» в двух прошлых кампаниях натыкался на непреодолимую стену ещё раньше. Парижский клуб покидал поле на щите по итогам противостояний первой стадии плей-офф с мадридским «Реалом» и «Баварией». Но теперь против «Реал Сосьедада» у «ПСЖ» всё получилось ровно. При Луисе Энрике и «Барселона» никогда не вылетала из Лиги чемпионов в 1/8 финала.

Две победы парижан в двух матчах (впервые на одной стадии плей-офф ЛЧ с 2016 года) – и вуаля, путёвка в четвертьфинал в кармане. Мбаппе сделал дубль в Испании – показал товар лицом. Перед другим «Реалом», но всё же. На счету Килиана сейчас 18 голов в плей-офф Лиги чемпионов за все сезоны. Столько же у Рауля и Андрея Шевченко. Это шестое-восьмое места. Лидер здесь Криштиану Роналду (67 мячей).

Мбаппе сказал, что у него много проблем, но Луис Энрике не одна из них. Что ж, возможно, Энрике для Килиана больше, чем одна проблема. У Захаряна была конкретная физическая проблема. Арсен не сыграл в ответном матче с «ПСЖ» из-за мышечного повреждения. Кто-то верит, что он бы перевернул ход противостояния в пользу «Реал Сосьедада», если сыграл бы?

Результаты матчей

«Бавария» - «Лацио» - 3:0 (первый матч - 0:1)

«Реал Сосьедад» - «ПСЖ» - 1:2 (первый матч - 0:2)

Дубль Мбаппе выбил клуб Захаряна из Лиги чемпионов: «ПСЖ» идёт дальше

«Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов