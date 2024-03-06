Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Дублирующий Мбаппе, бальзам «Баварии», Нойер на пороге абсолютного рекорда

06 Марта 2024 • 12:40 Комментировать
Реал Сосьедад
1:2
ПСЖ

Кейн в погоне за Руни, мюнхенцы соблюдают традицию

Прошли первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, если можно так сказать. «Бавария» наконец-то пролила бальзам на души своих болельщиков. Подопечные Томаса Тухеля на этот раз не стали мудрить ничего лишнего. Они вышли и сделали что должны были. «Лацио» не смог что-либо противопоставить проснувшемуся фавориту, получил трёшку и буднично вылетел из еврокубков.

В четвертьфинале Мануэль Нойер имеет шанс стать абсолютным вратарским рекордсменом Лиги чемпионов по числу сухих матчей. На данный момент у него 57 встреч в этом турнире без пропущенных мячей – поровну с Икером Касильясом. А вот оформившему дубль Харри Кейну осталось отличиться ещё трижды, чтобы догнать лучшего англичанина по числу голов в Лиге чемпионов. Это Уэйн Руни с 30 мячами.

Ещё про Кейна. Дабы превзойти своё личное достижение по количеству клубных голов за сезон во всех турнирах, ему нужно забить за «Баварию» ещё десять мячей до лета. Сейчас у Гарри 33 гола, а всего для этой цели надо 42. Ну а про «Баварию» ещё скажем, что она пятый раз подряд добралась в ЛЧ до четвертьфинала. В предыдущих трёх случаях как раз на этой стадии она и завершала свой путь.

Захарян в ЛЧ с концами, Мбаппе ещё далеко до Роналду

«ПСЖ» в двух прошлых кампаниях натыкался на непреодолимую стену ещё раньше. Парижский клуб покидал поле на щите по итогам противостояний первой стадии плей-офф с мадридским «Реалом» и «Баварией». Но теперь против «Реал Сосьедада» у «ПСЖ» всё получилось ровно. При Луисе Энрике и «Барселона» никогда не вылетала из Лиги чемпионов в 1/8 финала.

Две победы парижан в двух матчах (впервые на одной стадии плей-офф ЛЧ с 2016 года) – и вуаля, путёвка в четвертьфинал в кармане. Мбаппе сделал дубль в Испании – показал товар лицом. Перед другим «Реалом», но всё же. На счету Килиана сейчас 18 голов в плей-офф Лиги чемпионов за все сезоны. Столько же у Рауля и Андрея Шевченко. Это шестое-восьмое места. Лидер здесь Криштиану Роналду (67 мячей).

Мбаппе сказал, что у него много проблем, но Луис Энрике не одна из них. Что ж, возможно, Энрике для Килиана больше, чем одна проблема. У Захаряна была конкретная физическая проблема. Арсен не сыграл в ответном матче с «ПСЖ» из-за мышечного повреждения. Кто-то верит, что он бы перевернул ход противостояния в пользу «Реал Сосьедада», если сыграл бы?

Результаты матчей

«Бавария» - «Лацио» - 3:0 (первый матч - 0:1)

«Реал Сосьедад» - «ПСЖ» - 1:2 (первый матч - 0:2)

Дубль Мбаппе выбил клуб Захаряна из Лиги чемпионов: «ПСЖ» идёт дальше

«Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов


 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бавария Реал Сосьедад Мануэль Нойер Лига Чемпионов Гарри Кейн Килиан Мбаппе Арсен Захарян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Марта
10:51
Беральдо — о матче с «Реал Сосьедадом»: «Соперник оказал на нас большое давление»
02:48
​Мбаппе: «Понимали, что расслабляться нельзя»
02:22
Энрике – об уходе Мбаппе: «Он оформит 50+25 за сезон в любой команде»
02:16
​Ходдл: «Когда Мбаппе в такой форме, против него невозможно сыграть»
02:10
Президент «ПСЖ» прокомментировал предстоящий уход Мбаппе
01:46
Проведель высказался о матче с «Баварией»
01:44
Мбаппе прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов
01:37
Оярсабаль: Мбаппе уникальный игрок
01:33
Оярсабаль: Надеюсь, сможем пережить сегодняшнюю ночь
01:24
Мерино: Знали, что будет сложный матч
01:20
Мбаппе: «У меня много проблем, но Энрике – не одна из них»
01:16
Мбаппе стал лучшим игроком матча с «Реал Сосьедадом»
01:14
Команды Луиса Энрике никогда не вылетали из ЛЧ на стадии 1/8 финала
01:08
«ПСЖ» впервые с 2016 года выиграл оба матча одной стадии плей-офф Лиги чемпионов
00:57
Дубль Мбаппе выбил клуб Захаряна из Лиги чемпионов: «ПСЖ» идёт дальше 5
05 Марта
23:42
Мбаппе занимает восьмое место по голам в плей-офф ЛЧ за всю историю
23:34
Мбаппе – первый игрок топ-5 лиг с 40+ голами и ассистами в текущем сезоне
22:33
Сегодняшний состав «ПСЖ» – самый молодой за всю историю выступления клуба в ЛЧ
22:30
«Реал Сосьедад» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
22:11
«Реал Сосьедад» - «ПСЖ»: Кубо, Дембеле и Мбаппе начнут встречу с первых минут
21:40
Стало известно, что ждёт Энрике в случае вылета «ПСЖ» от «Реал Сосьедада»
17:28
Альгуасиль: «Пессимисты не понимают в футболе»
15:33
Камавинга ответил, обсуждается ли в раздевалке «Реала» трансфер Мбаппе
13:35
Пивоваров: «Может, что-то пока у Захаряна не получается, но «Реал Сосьедад» ему доверяет»
12:40
Ставка и прогноз на матч Реал Сосьедад — Пари Сен-Жермен Лиги чемпионов — 5 марта 2024
02:25
Реал Сосьедад - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:48
Маркиньос всё ещё не восстановился до конца
04 Марта
22:52
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Реал Сосьедад – ПСЖ Лиги чемпионов – 5 марта 2024
22:19
Энрике ответил, будет ли реже использовать Мбаппе в матчах Лиги чемпионов
22:13
Альгуасиль рассказал, как «Реал Сосьедад» собирается обыграть «ПСЖ»
21:53
Баркола – об ответном матче против «Реал Сосьедада»: «Будем играть так, словно счёт 0:0»
21:38
Энрике: «Цель «ПСЖ» – снова обыграть «Реал Сосьедад»
21:28
«Реал Сосьедад» - «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:56
Агент Захаряна рассказал, почему Арсен пропустит матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
18:42
Захарян пропустит ответный матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» 2
15:29
Актуальный прогноз и ставка на матч Реал Сосьедад — ПСЖ Лиги чемпионов — 5 марта 2024
03 Марта
22:12
​Эксперты оценили шансы «Реал Сосьедада» выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов
02 Марта
23:33
Прогноз на точный счёт матча Реал Сосьедад – ПСЖ Лиги чемпионов – 5 марта 2024
23:01
Стало известно, когда Маркиньос сможет сыграть за «ПСЖ»
28 Февраля
22:58
Капитан «ПСЖ» может пропустить ответный матч Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом»
21:29
Глеб назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
25 Февраля
22:36
Деменко: «Реал Сосьедад» даст бой «ПСЖ»
21 Февраля
22:56
В «ПСЖ» ждут возвращения Нуну Мендеша к ответному матчу с «Реал Сосьедадом»
15 Февраля
21:21
Канчельскис считает, что у клуба Захаряна ещё остались шансы выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов 1
13:10
Тарханов: «Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ»
11:28
Представитель Захаряна: «Выйти на «Парк де Пренс» — мечта»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб ​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Важный игрок возвращается в состав «Спартака» Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Руни нашёл себе новую работу
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
Канарейкин — о провальной игре «Ак Барса» в плей-офф: «Внутри команды что-то не в порядке» Канарейкин назвал главную сенсацию в первом раунде плей-офф КХЛ «Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.03.24 в 23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Копенгаген Копенгаген
1.14 8.60 17.00
Видео
06.03.24 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1.60 4.10 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
13:01 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Реал» - «РБ Лейпциг» от Генича
12:55 · Лига чемпионов
Андронов дал прогноз на матч «Реал» - «РБ Лейпциг»
12:51 · Лига чемпионов
Титов сделал прогноз на матч «Реала» и «РБ Лейпцига»
11:04 · Лига чемпионов
Григорян: «Всё, что неудобно для «Реала» в теории, на практике разбивается об удачу»
10:51 · Лига чемпионов
Беральдо — о матче с «Реал Сосьедадом»: «Соперник оказал на нас большое давление»
10:35 · Лига чемпионов
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, какого соперника хотел бы получить в 1/4 Лиги чемпионов 1
09:57 · Лига чемпионов
Корнеев: «Мбаппе - киллер, это уровень галактики»
09:51 · Лига чемпионов
Мюллер: «Лига чемпионов должна стать приоритетом для «Баварии» 2
09:45 · Лига чемпионов
Вратарь «Реал Сосьедада» прокомментировал поражение от «ПСЖ»
09:38 · Испания. Ла Лига
В состав «Барселоны» возвращается важный футболист
09:23 · Лига чемпионов
Мбаппе написал три слова после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов
09:21 · Лига чемпионов
Корнеев считает, что «Реал» должен обыграть «РБ Лейпциг»
08:58 · Лига чемпионов
Альгуасиль: «Реал Сосьедад» хочет вернуться в Лигу чемпионов»
08:57 · Лига чемпионов
Тренер «Реал Сосьедада» гордится своей командой
08:52 · Лига чемпионов
Жинола: «ПСЖ» показал настоящую командную игру»
Все новости
Рекомендуем