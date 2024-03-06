Президент «Баварии»: «Мы хотим завершить сезон с Тухелем»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мыслями о работе Томаса Тухеля после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Наставник покинет свой пост по окончании сезона, но, по слухам, клуб мог расстаться с ним сразу после матча с «Лацио» в случае неудачного исхода противостояния. Мюнхенцы победили 3:0 и прошли дальше. Общий счёт противостояния – 3:1.

«Тухель – отличный тренер, однако, конечно, было бы очень печально, если бы сегодня мы вылетели из турнира. Он полностью сосредоточен на работе и рад, что у нас есть ясность. Мы хотим завершить этот сезон с Томасом», – приводит журналист Георг Хольцнер слова Хайнера.